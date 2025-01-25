Yangın faciasının yaşandığı otelde bilirkişi heyeti 3,5 saat inceleme yaptı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde incelemelerini tamamladı.

Bilirkişi heyeti, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı, ağır hasar kaydı düşülen binaya, AFAD personeli ve itfaiye ekipleriyle birlikte girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti, 3,5 saat süren inceleme sonucunda otelden ellerinde delil torbalarıyla çıkarak bölgeden ayrıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili ön rapor için bilirkişi çalışmalarının başlatıldığını, sonradan ortaya çıkan deliller, yeni belge ve bulgular, kamera kayıtları sonrasında, soruşturmanın derinleştirilerek devamı için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, Afet Bilimleri Enstitüsü ile yine makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği fakültelerinden oluşan profesörlerin olay yerinde inceleme yaptıklarını açıklamıştı.