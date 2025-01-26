6 gezegenin yan yana sıralanışı görsel şölen sundu

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Nadir rastlanan doğa olayı Hatay'da bulunan Amanos Dağları'nın zirvesinde yer alan Ispatan Yaylası'nda gözlemlendi. Görsel şölenin oluştuğu anlar mest etti.

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