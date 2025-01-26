6 gezegenin yan yana sıralanışı görsel şölen sundu
Hatay'ın zirve noktası olan Amanos Dağları'nda 6 gezegenin yan yana sıralanışı görsel şölen sundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 07:38, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 07:52
Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Nadir rastlanan doğa olayı Hatay'da bulunan Amanos Dağları'nın zirvesinde yer alan Ispatan Yaylası'nda gözlemlendi. Görsel şölenin oluştuğu anlar mest etti.