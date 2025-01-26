Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek

Türkiye genelinde yiyecek-içecek sektörüne hizmet eden yaklaşık 200 bin işletme bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre yeni açılan işletmelerin yüzde 38'i 3 ila 6 ayda kepenk kapatıyor. Bu işletmelerin yüzde 80'i ise iki yıl içerisinde ya el değiştiriyor ya da faaliyetlerine son veriyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Türk mühendisler tarafından geliştirilen NarPOS yazılımı, sunduğu çözümlerle işletmelerin kepenk indirme oranını düşürürken, aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini azaltmayı ve uzun vadede enflasyonun düşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. NarPOS Kurucu Ortağı ve CEO'su İlyas Akça, 14 binden fazla restorana hizmet verdiklerini belirterek "Yeme-içme işletmelerinin birçok kalemde maliyeti bulunuyor. Bugün paket operasyonunun bir restorana maliyeti yüzde 48. Yemek platformları yüzde 22, bankalar yüzde 3,5 komisyon kesiyor. Ancak restoranlar ortalama yüzde 35 kar marjı ile çalışıyorlar. Aslında zarar ediyorlar ama ölçüm yapmadıkları için bunun farkında değiller. Onun yüzde 38'i daha ilk 6 ayda kepenk kapatıyor. Bu da ödenemeyen krediler, haciz ve işsizlik anlamına geliyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl TESK ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında NarPOS çözümünü esnafın kullanımına sunduklarını ifade eden Akça "Bu sistem banka ile saha yazılımını birleştirmesi açısından dünyada bir ilk. Hem bulut tabanlı hem de internet bağlantısına gerek duymadan çalışan lokal tabanlı yazılımımızla garsonların sipariş almasından mutfak operasyon yönetimine, müşterilerin karekoddan menüyü incelemesine ve sipariş vermesine imkan sağlıyoruz. Sektördeki tüm platformların entegrasyonundan kurye takip sistemine, stok, reçete, kar marjı maliyetlerini görmesine; pazar yerlerine verilen komisyonlar yerine kendi uygulamasının Apple Store ve Play Store'da yayınlanmasına ve patronun tüm ciroyu cep telefonundan takip etmesine kadar restoranların tüm ihtiyaçlarını uçtan uca çözüyoruz" diye konuştu.

AYDA 800 BİN TL TASARRUF



NarPOS çözümleri sayesinde e-Ticaret platformları ve bankaların komisyon oranlarını düşürmeye katkı sağladıklarını dile getiren Akça şunları kaydetti: Biz restoranlardan kesinti yapmıyoruz. Aracıların komisyon oranlarını düşürmesini sağlıyoruz. Şu an kartlı ödemelerin yüzde 33'ü sadece bir bankaya ait. Tabii böyle olunca komisyon oranlarını düşürmüyorlar. Bankaların restoranların her siparişine ortak olmasını doğru bulmuyorum. Bizim derdimiz yüzdeyi düşürmek. Bir restoran 5 bin liralık satış yaptıysa ertesi gün işletmenin hesabında 5 bin lira olması gerekiyor. Oysa arada bir sürü komisyoncu var. Visa ve Mastercard bile komisyon ücreti alıyor. Bizim paramız neden yurt dışına çıkıyor? NarPOS, işletmelerden adisyon ve komisyon ücreti almıyor. Banka kartlarından yapılan ödemelerde para 30 gün sonra hesaba geçerken bizim sistemimizde ertesi gün işletmenin hesabına yatıyor. Hem de hiçbir komisyon ücreti kesilmeden. Pendik'te günde 20 milyon lira ciro yapan bir işletme bu sistem ile ayda 800 bin lira tasarruf sağladı. Bu da yılda 8 milyon lira demek. İstanbul'da özel bir üniversite ise yılda 35 milyon lira tasarruf etmeyi başardı. Bu şekilde maliyetleri aşağıya çektiğimiz gibi enflasyonun düşmesine de katkı sağlıyoruz. Hem işletme hem tüketici kazanıyor. Enflasyonu yüzde 3 düşürebilirsek bu bize yeter.

NarPOS ile Troy kartlarda da olmak istediklerini belirten Akça, yakın zamanda POS cihazlarını da ücretsiz olarak vereceklerini bildirdi.

HOLLANDA'YA AÇILIYOR



2025 yılında hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada, ödeme altyapısı ve fintek çözümleriyle adlarını duyuracaklarını vurgulayan Akça "İlk olarak Hollanda merkezli Oxivo ile iş birliği yaptık ve Türkiye'deki modelimizi Hollanda'da pilot olarak uygulayacağız. Yurt dışında kuracağımız fiziki ofis ile global bir fintek oyuncusu olma yolunda büyük bir adım atacağız. Türkiye'de ise yine esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gıda israfını yönelik projemiz yolda. Ayrıca 2025 yılında ödeme altyapısı sağladığımız mevcut müşteri sayımızı 16.000'e çıkarmayı ve müşterilerin ödeme altyapısından geçen ciro rakamını 5,5 milyar TL düzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.