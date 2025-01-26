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Tarihi eser kaçaklığı yapanlara 2 ilde operasyon: 12 gözaltı

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser oldukları değerlendirilen 243 obje ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 08:23, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 08:29
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Tarihi eser kaçaklığı yapanlara 2 ilde operasyon: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yaklaşık 6 ay boyunca süren çalışma sonucu, Altındağ'daki bir iş yerinde 2 kişinin internet üzerinden mezat yaptıklarını tespit etti.

Bu mezatlarda, yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda etnografik nitelikte olabileceği değerlendirilen tarihi eserleri sattıkları belirlenen şüphelilerin, bahse konu tarihi eserlerin tescile tabi olduğu değerlendirildi.

"Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik" kapsamında ruhsatlarının olmadığı anlaşılan şüphelilerin, suç işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine Ankara'da 10, İstanbul'da 2 olmak üzere 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulanırken operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 243 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen objeler arasında, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait, yaklaşık 200 yıllık kapıkulu sipahilerin kullandığı bir adet çakmaklı piştov silah, 1918'de Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine gönderilen berat-ı şerif, Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarı gösteren askerlere verilen İstiklal Madalyası, Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen 4 adet mecidiye nişanı, yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan kılıç, kama, kını ve yatağan yer aldı.

Ayrıca ele geçirilenler arasında Osmanlı sarayındaki mutfakta kullanılan 19. ve 20. yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877'de hat sanatıyla yapılan besmele yazılı ahşap levha, orta kısmında "Yedi Uyuyanlar"ın isimlerinin yazılı olduğu, kelimeişehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş hat levha, 1911 tarihli, üzerinde Allah'ın isimleri ve Dört Halife'nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camisi betimlenen bez levha da bulunuyor.

Ortalama piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin, esas değerlemeleri Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.

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