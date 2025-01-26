Meteoroloji'den uyarı: Bu illerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri, Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.