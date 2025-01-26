Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 5 amaç, 45 hedef, 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargı alanında önemli reformları içeriyor. Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında hazırlanan belge, vatandaşların adalete olan güvenini artırmayı ve cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Hedefler ve Reformlar

Hukukun Üstünlüğü: Demokratik ve sivil bir anayasa için çalışmalar yapılacak.

Demokratik ve sivil bir anayasa için çalışmalar yapılacak. Yargı Süreçlerinde Hız: Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Duruşmaların en fazla 2 ay ertelenmesine izin verilecek.

Temyiz ve istinaf incelemeleri 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Duruşmaların en fazla 2 ay ertelenmesine izin verilecek. Yapay Zeka Destekli Yargılama: Yargılama süreçlerini hızlandırmak için yapay zeka sistemleri geliştirilecek.

Yargılama süreçlerini hızlandırmak için yapay zeka sistemleri geliştirilecek. Yeni Mahkemeler: Uyuşturucu suçlarına yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Trafik ve Düğün Magandalarına Sert Yaptırımlar

Belgeyle, trafikte saldırı amacıyla araçtan inen kişilerin ehliyetine el konulması ve ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerinin terk edilmesinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Düğün ve asker uğurlamalarında izinsiz silah kullananlara yönelik cezalar artırılacak.

Bağımlılara Özel Cezaevleri

Uyuşturucu bağımlıları için rehabilitasyona uygun ceza infaz kurumları oluşturulacak. Ayrıca aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarıyla ilgili özel soruşturma büroları yaygınlaştırılacak.

Boşanma ve Aile Hukuku Reformu

Boşanma süreçlerinde tarafların ve çocukların haklarını koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak. Aile arabuluculuğu sistemi devreye alınacak.

Cezasızlık Algısını Yıkacak Adımlar

Dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda caydırıcılığı artıracak düzenlemeler yapılacak. Telefon abonelikleri kimlik doğrulama yöntemleriyle daha sıkı kontrol altına alınacak.

HALİT TURAN