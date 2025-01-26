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Şikayetler artıyor! 'Evim şirketleri'nden organizasyon ücreti kurnazlığı

BDDK'ya faizsiz konut firmalarıyla ilgili şikayet yağdı. 14 günlük cayma hakkını ihlal eden şirketler, vatandaştan aldıkları 240 bin TL'lik organizasyon ücretiyle tepki çekiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 08:50, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 08:50
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Şikayetler artıyor! 'Evim şirketleri'nden organizasyon ücreti kurnazlığı

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketleri hakkında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) yoğun şikayetler gelmeye devam ediyor. Faizsiz konut ve taşıt sahibi olma imkanı sunduğunu iddia eden bu şirketlerin, vatandaşı mağdur eden yöntemleri ortaya çıktı.

Organizasyon Ücreti Kurnazlığı

Örneğin, 3 milyon TL'lik bir konut için vatandaşlardan yüzde 8 oranında 240 bin TL organizasyon ücreti alınıyor. Yasalar gereği, cayma hakkını kullanan müşterilere bu ücretin 14 gün içinde iade edilmesi gerekiyor. Ancak şirketler, başvuruları işleme koymayarak mağduriyet yaratıyor.

Diğer Şikayetler

  • Kurada Çıkmama Sorunu: Vatandaşlar, sözleşme sonrası uzun süre bekletilmekten şikayetçi.
  • Noter Huzurunda Çekiliş Eksikliği: Çekilişlerin noter huzurunda yapılmaması, adaletsizlik endişesi yaratıyor.
  • Taksit İadeleri: Fesih durumunda tasarruf ödemelerinin azami 6 ay içinde iade edilmesi gerekiyor.

Vatandaşın Hakları Neler?

  • Cayma Hakkı: 14 gün içinde yapılan cayma başvurularında, organizasyon ücreti dahil tüm ödemelerin iadesi zorunlu.
  • Çekilişlerin Şeffaflığı: Çekilişlerin noter huzurunda veya canlı yayında yapılması tavsiye ediliyor.
  • Ödemelerin Güvencesi: Sözleşme feshedildiğinde tasarruf ve varsa getirisi, müşterinin hesabına yatırılmalı.

Tasfiye Edilen Şirketler

2021 yılında hükümet, vatandaşı mağdur eden 21 tasarruf finansman şirketini kapatma kararı almıştı. Tasfiye edilen şirketler arasında İktisatevim, Vizyonevim, Doğruevim gibi firmalar yer alıyordu.

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