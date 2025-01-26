Trump: DSÖ'ye tekrar üye olmayı düşünebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta bir mitinge katıldı. Trump, imzaladığı bir kararnameyle çekildiğini açıkladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), ABD'nin yeniden dönebileceğini belirtti. Trump konuşmasında, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin çok daha büyük nüfusuna rağmen 39 milyon dolar ödüyordu ama belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.