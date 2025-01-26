2025'in ilk 20 gününde 551 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 20 gününe dair trafik denetim sonuçlarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin hız ihlali başta olmak üzere birçok konuda toplam 296 bin 866 işlem yaptığını belirtti. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla ise 289 bin 334 işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde Öne Çıkan Veriler:

16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında toplam 2 milyon 200 bin 922 araç denetlendi. Denetimlerde:

Hız ihlali yapan: 151 bin 321 sürücü,

151 bin 321 sürücü, Periyodik muayenesi olmayan araç: 31 bin 479,

31 bin 479, Emniyet kemeri kullanmayan: 33 bin 644 sürücü,

33 bin 644 sürücü, Sürücü belgesiz araç kullanan: 16 bin 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

16 bin 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Mevzuata aykırı çakar kullanan: 79 sürücüye ceza kesildi.

Trafik Güvenliği Ön Planda

Bakan Yerlikaya, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.