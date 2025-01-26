80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası gözler, Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a çevrildi. Yıllardır dönüşüm projeleriyle yenilenmesi beklenen, 1945'ten kalma eski otellerin, siyasi boşluklardan faydalanarak yıkım sürelerini 50 yıl uzattıkları ortaya çıktı.

Yıkım Projesi Raflarda Kaldı

Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde başlatılan Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında, 1. Bölge'deki tüm otellerin yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak 2009 yılında bakan değişikliği sonrası proje askıya alındı. Birçok otel kaçak kat çıkma davalarıyla gündeme gelirken, mahkeme kararlarına rağmen gerekli yıkımlar gerçekleştirilmedi. Oteller, restoran, kayak odası ve kafeterya gibi alanlarda düzenlemeler yaparak gerekli küçültmeleri yaptıklarını öne sürdü.

Tedbirler Yetersiz mi?

Uludağ'da 35 konaklama merkezi ve 5 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Her yıl 1 milyon 700 bin misafiri ağırlayan bölgedeki tedbirler, Kartalkaya'daki facianın ardından sorgulanmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri bölgede görev yapsa da uzmanlar, otellerin bir araya gelerek sezonluk yangın müdahale ekipleri kiralaması gerektiğini belirtiyor.

Olası Riskler ve Çözüm Önerileri

Uzmanlar, yangın faciası gibi büyük olaylara karşı müdahale kapasitesinin artırılmasını öneriyor. Dış firmalardan sezonluk itfaiye hizmeti kiralama seçeneği, müdahale araçlarının artırılması ve Uludağ Otelcileri Birliği'nin bu konuda daha aktif rol alması gerektiği vurgulanıyor.