TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Kartalkaya'daki felaket: Sekiz aileden geriye kimse kalmadı
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Felaketlerden ders almalıyız! Binlerce dehşet oteli var
Otel yangınında ölenlerin ailelerini rahatsız edenlere gözaltı
Otel yangınında ölenlerin ailelerini rahatsız edenlere gözaltı
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Çiftçiler yağmur duasına çıktı
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
Moody's'ten sürpriz karar! Türkiye'yi pas geçti
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Epözdemir tutuklandı
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Kahveci: Vergi düzenlemesi konusunda acil adımlar atılmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 78 canımızın hesabı tek tek sorulacak
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi

Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından, 80 yıllık otellerin bulunduğu Uludağ'da dönüşüm projelerinin rafa kalkması ve yetersiz tedbirler yeniden gündeme geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 09:48, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:14
Yazdır
80 yıllık oteller! Kartalkaya'dan sonra gözler Uludağ'a çevrildi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası gözler, Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a çevrildi. Yıllardır dönüşüm projeleriyle yenilenmesi beklenen, 1945'ten kalma eski otellerin, siyasi boşluklardan faydalanarak yıkım sürelerini 50 yıl uzattıkları ortaya çıktı.

Yıkım Projesi Raflarda Kaldı

Orman Bakanı Veysel Eroğlu döneminde başlatılan Uludağ Dönüşüm Projesi kapsamında, 1. Bölge'deki tüm otellerin yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi planlanmıştı. Ancak 2009 yılında bakan değişikliği sonrası proje askıya alındı. Birçok otel kaçak kat çıkma davalarıyla gündeme gelirken, mahkeme kararlarına rağmen gerekli yıkımlar gerçekleştirilmedi. Oteller, restoran, kayak odası ve kafeterya gibi alanlarda düzenlemeler yaparak gerekli küçültmeleri yaptıklarını öne sürdü.

Tedbirler Yetersiz mi?

Uludağ'da 35 konaklama merkezi ve 5 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Her yıl 1 milyon 700 bin misafiri ağırlayan bölgedeki tedbirler, Kartalkaya'daki facianın ardından sorgulanmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri bölgede görev yapsa da uzmanlar, otellerin bir araya gelerek sezonluk yangın müdahale ekipleri kiralaması gerektiğini belirtiyor.

Olası Riskler ve Çözüm Önerileri

Uzmanlar, yangın faciası gibi büyük olaylara karşı müdahale kapasitesinin artırılmasını öneriyor. Dış firmalardan sezonluk itfaiye hizmeti kiralama seçeneği, müdahale araçlarının artırılması ve Uludağ Otelcileri Birliği'nin bu konuda daha aktif rol alması gerektiği vurgulanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber