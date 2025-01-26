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İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2024 yılında günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Havalimanı, Amsterdam, Londra ve Paris'i geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 10:28, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:31
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İstanbul Havalimanı üç yıldır Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 2024 Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını koruduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra ve Paris gibi önemli Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak üst üste üç yıl zirvede yer aldı. Açılışından bu yana 338 milyon 152 bin 378 yolcuya hizmet verdi. Dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise 255 milyon 668 bin 998'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Havacılık Başarısı

EUROCONTROL raporuna göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafiğine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Uraloğlu, uçuş yoğunluğundaki bu başarının gecikme sürelerinde de devam ettiğini belirterek, "Türk hava sahası, uçuş başına yalnızca 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın Geleceği

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki yerini gelecek yıllarda da koruyacağını vurguladı. Türkiye'nin mega projelerinden biri olan bu havalimanı, hem yolcu kapasitesi hem de uçuş trafiğiyle Avrupa havacılık sektöründe önemli bir konumda bulunuyor.

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