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Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!

Son dönemde giderek yaygınlaşan online bankacılık dolandırıcılığı pek çok vatandaşı mağdur ederken, hükümet bu gibi dijital suçlarla mücadele için düğmeye bastı. Yeni bir düzenleme ile yüklü eft, havale gibi para transferi işlemlerinde çifte doğrulama istenecek. Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların abonelikleri anında iptal edilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 10:50, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:01
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Havale ve EFT'ye bir doğrulama sistemi daha geliyor!

Teknoloji pek çok sektörde işlemleri kolaylaştırırken, dolandırıcılara da gün doğdu. Sistemin açığından yararlanan dolandırıcılar özellikle dijital bankacılık uygulamaları üzerinden görece daha yaşlı kişileri hedef alarak pek çok kişiyi mağdur etti. Dolandırıcıların yönyemleri her geçen gün artarken online bankacılık sistemlerinin de güvenliğine yönelik soru işaretleri oluştu.

Ancak yakın zamanda kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte hükümet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye alıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; internet ya da telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

-Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek.

-Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.

-Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Dolandırıcıların abonelikleri anında iptal edilecek

-Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.

-İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

-Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

İkinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak

-Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hale getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

-Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

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