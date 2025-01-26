HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheliye istenen ceza

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 22 Ekim 2024'de saat 13.00 sıralarında, HSK yemekhanesinde görevli Berat Çingay, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı mutfaktan aldığı bıçakla ensesinden 2 kez bıçakladı.

Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çingay ise emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede ifadesine yer verilen Çingay, HSK'da hizmetli olarak kurumun yemekhanesinde bulaşıkçılık yaptığını, Aslan'ı 2020'de Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Adliyesi'nde mübaşir olarak çalıştığı dönemden tanıdığını anlattı.

Aslan'ın o dönem kendisi hakkında disiplinsiz davranışlarından dolayı tutanak tutarak idari soruşturma başlatılmasına sebep olduğunu iddia eden Çingay, maaş kesimi cezasıyla cezalandırıldıktan sonra istifa ettiğini belirtti.

Çingay, 2022'de KPSS sınavına girdiğini buradan aldığı puanla Adalet Bakanlığının hizmetli kadrosuna tayin olduğunu ve HSK'nın yemekhanesinde görevlendirildiğini ifade etti.

Olaydan 2 ay önce Aslan'ın yemekhanede yemek yerken gördüğünü ve selamlaştıklarını öne süren Çingay, olay günü, daha önce işini kaybetmesi sebebiyle aşırı derecede sinirlenerek koşarak mutfak kısmına gittiğini, mutfaktan aldığı bıçağı montunun içine sardığını ve montunu da eline alıp bahçede Aslan'ı aradığını kaydetti.

Çingay, "Kendisini bir arabanın yanında dururken fark ettim. Montumun içindeki sarı saplı bıçağı çıkartarak savcının arkasına geçtim. Elimdeki bıçağı sırt ve baş kısmının arasına doğru sırtına denk gelecek şekilde bir kez bıçağı yukarıdan aşağı doğru salladım. Müştekinin vücudundan kan akmaya başladı. Bulunduğu yerden kaçtı ve yere düştü."

- HSK'nın bahçesinde gözetlemiş

Müşteki Aslan da ifadesinde, Çingay ile daha önce Keban Adliyesi'nde 2020-2021 tarihlerinde mübaşir olması sebebiyle birlikte çalışırken disiplinsiz davranışlarından dolayı hakkında iki Cumhuriyet savcısı ve bir hakimin imzası bulunan tutanakla idari soruşturma başlattığını anlattı.

Şüpheli ile şahsi olabilecek herhangi bir tartışma ya da kavgasının da bulunmadığını belirten Aslan, Çingay'la 2024 mayıs ayında HSK'nın yemekhane asansörlerinin önünde karşılaştıklarını, Çingay'ın kendisine "Daha önce Keban'da çalıştın mı?" diye sorduğunu ve "evet" cevabını alınca yanından ayrıldığını aktardı.

Aslan, bu karşılaşmadan sonra HSK'nın yemekhanesinin bulunduğu bahçede yürürken birkaç defa şüphelinin kendisini gözetlediğini fark ettiğini belirtti.

Olay günü mescitten çıkarak bahçeye çıktığını, kurulun kıdemli başmüfettişlerini görerek onların yanına geçtiğini anlatan Aslan, bir yandan da telefonuyla ilgilendiğinden yüzünün aşağıya dönük olduğunu, bir ara sağ tarafına baktığında şüpheliyi gördüğünü ve bir anda şüphelinin sırtının sol omuz kısmına bıçak sapladığını aktardı.

Aslan, şüphelinin kendisine sinkaflı küfür ettiğini ve çevredekilere de bıçak salladığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu tarafından Aslan'ın yaralanmasına ilişkin düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, yaralanmanın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif derecede olmadığı, yaşamını tehlikeye soktuğu, kemik kırığına neden olduğu, kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını 3. derecede etkilediği" belirtildi.

- 24 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin olaydan iki üç ay önce HSK binasının asansöründe müştekiyle karşılaştığı, müştekiye Keban Adliyesi'nde daha önce çalışıp çalışmadığını sorduğu ve müşteki hakkında araştırma yaptığı yine el konulan telefonu incelendiğinde müştekinin ismini Google'dan arama yaptığı belirlenmiştir.

Çingay'ın müştekinin fotoğrafını telefonuna kaydettiği hatta müştekinin eşinin adını da arattığı, bu haliyle şüphelinin müştekiye yönelik saldırısını gerek açık kaynak araştırması ile gerekse müştekiye HSK binasında kalıcı olarak çalışıp çalışmadığını sorarak olayı tasarladığı anlaşılmıştır. Şüphelinin eyleminde sebat ve ısrar ettiği ancak araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle şüphelinin eylemine devam edemediği, öldürme kastının teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilmiştir. Aslan'a yönelik elinde silahtan sayılan bıçakla sinkaf ederek alenen hakaret ve tehdit edip müştekinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve tasarlayarak müştekiyi bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiğine dair şüpheli hakkında iddianame tanzimi için yeterli delil ve şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede, Çingay'ın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıla kadar ve "silahla tehdit" suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.