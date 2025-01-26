TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

TBMM Genel Kurulu, 28 Ocak Salı günü başlayacak haftalık çalışmasında, AK Parti ve bazı muhalefet partilerinin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri ele alacak. Önergelerin kabul edilmesiyle, bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Genel Kurul ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşmeye devam edecek. Teklif, meslekte 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların Türkiye Adalet Akademisi'nde öğretim elemanı olarak görev yapabilmesini öngörüyor. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak ve hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları ücretsiz olacak.

Ekonomiyle ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek. Teklife göre, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek ve işverene asgari ücret desteği verilecek.

Komisyon Gündemleri