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Geçen yıl yasa dışı bahis ve kumara aracılık eden 233 bin site kapatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında geçen yıl 233 bin internet sitesinin kapattırılması için devreye girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 12:13, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:12
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Geçen yıl yasa dışı bahis ve kumara aracılık eden 233 bin site kapatıldı

MPİ'nin yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelesi kesintisiz sürüyor.

MPİ, ilgili mevzuatla kendisine verilen izleme ve denetim görevi kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan site ve hesapları tespit ederek gerekli yasal işlemleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında da 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapıldı ve bu yayınlara erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbarda bulunuldu.

- Sitelerin büyük bölümü ABD menşeili

İdarece 2024 yılında erişimin engellenmesi sağlanan ve 95 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde 6'sının Hollanda menşeili olduğu tespit edildi.

Ayrıca, suç konusu yayın ve faaliyetlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere 2024 sonu itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı gerekçesiyle erişimin engellenmesi sağlanan 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunuldu.

Bu internet siteleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarında değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına da bildirildi. Konuya ilişkin soruşturmalar devam ederken, adli süreç yakından takip ediliyor.

- İnternet ortamındaki izinsiz çekilişlere takip

Öte yandan, fiziki veya sanal ortamda Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan düzenlenen yasa dışı çekilişler için de gerekli idari ve adli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda İdare, 2024 yılında 286 izinsiz çekiliş ve uygulama hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu, ilgili kişi, işletme veya hesap sahipleri hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.

Ayrıca, fiziksel ortamda düzenlenen bazı çekilişler için mülki idare amirliklerine bildirim yapılarak ruhsat iptali dahil çeşitli idari müeyyidelerin uygulanması sağlandı.

- Vatandaşlara izinsiz çekiliş uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.

Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere yönelik uyarıda bulunan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir."

Şimşek, suç niteliği taşıyan yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekiliş gibi faaliyetleriyle mücadelelerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.

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