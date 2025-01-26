TÜİK: Nüfus yenileme seviyesini aşan sadece 10 il kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temel doğurganlık göstergelerine göre, 2023 yılında 958 bin 408 doğum gerçekleşti. Ancak toplam doğurganlık hızı 1,51 ile nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10'un altında kaldı. En son 2016 yılında 2,11 ile yenileme düzeyinin üzerine çıkan doğurganlık hızı, o tarihten itibaren düzenli bir düşüş gösterdi.

İllere Göre Doğurganlık Hızları

TÜİK verilerine göre, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa olurken, en düşük olduğu il 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Yenileme düzeyinin üzerinde doğurganlık hızına sahip yalnızca 10 il bulunuyor: Şanlıurfa, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak. Ancak bu illerde de doğurganlık hızında belirgin bir düşüş yaşandı.

Örneğin, Şanlıurfa'da doğurganlık hızı 2018'de 4,16 çocuk iken 2023'te 3,27'ye geriledi. Benzer şekilde, Ağrı'da 3,29'dan 2,20'ye, Diyarbakır'da 2,97'den 2,22'ye ve Gaziantep'te 2,86'dan 2,10'a düştü.

2044'ten Sonra Nüfus Düşüşe Geçecek

TÜİK'in mevcut doğurganlık hızı baz alınarak yapılan tahminlere göre, Türkiye nüfusunun giderek yaşlanacağı ve 2044 yılından itibaren düşüşe geçeceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumu "varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak değerlendirdi. 6 Ocak 2025 tarihindeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda, evlilikleri ve çocuk yapmayı teşvik edecek destek paketleri hayata geçirilecek.