Kredi kartı durduğu yerde cep yakıyor

Kredi kartı aidatları ve limit uygulamaları, Türkiye'de tüketicilerin en temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların yıllık aidat adı altında ücret talep ettiklerini ve tüketicinin gelirinden fazla limit verdiklerini belirtti.

Yılmaz, kredi kartlarının adeta bir "yaşam kartı" haline geldiğini vurgulayarak, "Yüksek faiz oranlarının yanı sıra bankaların yıllık aidat talebi tüketicileri daha da zor bir duruma sokuyor. Her yıl bankalar tarafından 65 milyar TL'ye yakın kredi kartı aidatı toplanıyor" dedi.

Tüketici Talepleri Reddediliyor

Son dönemde kredi kartı aidatlarının iadesine yönelik taleplerin reddedildiğini ifade eden Yılmaz, "Tüketicilerimiz, aidatların iadesi için hukuki destek almalıdır. Merkez Bankası'nın tebliği doğrultusunda, hakem heyetleri de tüketici taleplerini reddediyor" diye konuştu.

Kanuna Aykırı Uygulamalar

Yılmaz, bankaların tüketicilere ücretsiz kart seçeneğini sunmadığını ve kanunun belirttiği limitlerin üzerinde kredi kartı verdiklerini belirtti. "Tüketiciye ilk yıl gerçek gelirinin 2 katı, ikinci yıl ise 4 katından fazla limit verilemez. Ancak birçok tüketicinin birden fazla kartı var ve bu limitler kontrolsüz şekilde artırılıyor" dedi.

Tüketicinin Korunması Gerekiyor

Bankaların tüketici talepleri olmaksızın limit artırdığını dile getiren Yılmaz, "Tüketiciler, bankaların keyfi limit artırımları ve aidat talepleri nedeniyle hak etmedikleri bir yükle karşı karşıya kalıyor. Tüketicinin korunması ve haklarının savunulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.