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201 bin ev ve iş yeri teslim edildi: bize durmak yok

Deprem bölgesinde teslim edilen ev ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi. 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede yoğun mesai harcadıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:47, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:48
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201 bin ev ve iş yeri teslim edildi: bize durmak yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürülen 11 ilde 182 bin kişi depremzede vatandaşları sağlam konutlarına kavuşturmak için 7/24 esasıyla çalışıyor. Bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'i teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

PROJELERE 4 KOLDAN DESTEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşım yaptı. Bakanlık açıklamasında da deprem bölgesindeki depremzedelere kendi evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isterse Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe verildiği bilgisi yer aldı. Konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 21 MİLYAR TL DESTEK

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için "Yerinde Dönüşüm" desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

Bununla birlikte, söz konusu destekten asrın felaketinin ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 il faydalanabiliyor. "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında ruhsatlandırılan bağımsız bölümlere yönelik bugüne kadar 21 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesindeki altyapı hizmetleri için ise İller Bankası 65 milyar TL tutarında hibe desteği aktardı."

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