Kahramanmaraş'ta süt toplama kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta iki süt toplayıcısı arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 13:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:56
Olay, Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.
Süt toplayıcısı Emrah Çil (37) ile F.G. arasında önceden başlayan tartışma Kabaağaç Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli F.G, Emrah Çil'i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan F.G. isimli şahıs ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.
Olay sonrası inceleme sürüyor.