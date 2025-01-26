Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

D-100 karayolu İstanbul istikameti Aşağıderköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Doğan Ergül idaresindeki 06 EPD 141 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halindeki tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ergül'ün cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net