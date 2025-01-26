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Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza

Bolu'daki Kartalkaya yangını faciasının ardından yangın tüpleri yüzde 100 zamlanırken, fırsatçılara Ticaret Bakanlığı müdahele etti. Yangın söndürme malzemeleri satan yerlere denetim yapan yapan Bakanlık, fiyatları yukarı çeken işletmelere ceza yağdırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 14:35, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:38
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Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki feci yangında 78 canı kaybetmenin acısını yaşarken fırsatçılar da boş durmadı. Elim olayın ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemeleri yüzde 100 oranında zamlandı.

Fahiş fiyat artışları büyük tepki çekerken şikayetler ve iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangın malzemelerinin satışına yönelik denetimlerin devam ettiğini ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesildiğini duyurdu.

Uysan açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin, yangın malzemeleriyle ilgili denetimlerini sürdüğünü belirterek, "Fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 zam

Yangından önce 414 TL olan mini yangın tüpü, yangından sonra 735 TL'ye karar çıkmış, yangın battaniyesi, yangın söndürme spreyi ve duman dedektörü de yüzde 100 zamlanmıştı.

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