Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldüre zanlı tutuklandı
Kağıthane'de, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini tartışma sırasında silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 15:20, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:27
24 Ocak Cuma günü Merkez Mahallesi'ndeki evlerinde boşanma aşamasında olan E.E. ile Ş.E. arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada E.E'nin kardeşi K.E.K. de eve geldi.
K.E.K, boşanmayla ilgili tartışmada eniştesi Ş.E'yi tabancayla vurup yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ş.E, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eyüpsultan'da ruhsatsız tabanca ve 4 fişekle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.