Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu açıklandı
Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 17:28, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:28
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurulda yer alan isimler şöyle:
Gürhan Yücel (Başkan), Mehmet Tuncer (Başkan vekili), Levent Şen, Yusuf Sadri Kishalı, Tarık Erdem, Serkan Topbaş (Sekreter), Abdullah Polat.
Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ise federasyonda başkan danışmanı ve hakem işleri koordinatörü olarak görev yapacak.