Tulumtaş Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğu
Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 16:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:41
İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak mevkisinde bulunan mağara, ziyaretçilerin kış aylarında da ilgi odağı haline geliyor.
Doğal klima özelliği taşıyan mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.
Başkentte gezilebilecek yerler arasındaki mağaraya girmek için ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.