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Bakan Fidan: Irak PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelirken, "Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır" şeklinde ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 18:47, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:19
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:

"İki ülke için önemli konuları bugün ele alma imkanımız oldu. Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile olan ilişkimize olumlu bir zaviyeden bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Türkiye ve Irak arasında bir takım anlaşmalar imzalandı. Irak'ın bölgedeki gücü Türkiye için önemlidir. Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak tanımasıdır. PKK, Irak için de büyük bir tehdittir. Irak ve Türkiye arasında terörle mücadelede iş birliği önemli. Bu hususu bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Görüşmemizde ayrıca DEAŞ'a karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz. Bu konuda Irak ve Türkiye arasındaki istihbari ve operasyonel işbirliği mekanizmaları neler olabilir, bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir, onlarla beraber nasıl işbirliği yapabiliriz kısmını ele aldık. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz"

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