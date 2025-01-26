Bursa'da 137 yıllık gelenek: Mi'raciye
Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 18:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:43
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bilgisi verildi.
İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.
Safiye Hatun'un vasiyeti
Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.
Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.