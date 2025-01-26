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Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nin 22 yaşındaki genç belediye başkanı Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Çelik, bu kararını AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi sırasında kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 19:14, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:39
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nin 22 yaşındaki belediye başkanı Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak 31 Mart seçimlerinde göreve gelmişti. Çelik, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde sürpriz bir açıklama yaparak AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin rozet taktı

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde Zeynep Çelik'in partiye katılımı, büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve birçok partili, genç başkanın partiye katılımını coşkuyla karşıladı. Zeynep Çelik'e parti rozetini bizzat Bakan Yusuf Tekin takdim etti. Bu anlar, kongrenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Görevine Kalkım Belediye Başkanı olarak devam edeceğini belirten Zeynep Çelik, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu başarı hepimizin. Belediye başkanlığı görevime önümüzdeki 5 yıl boyunca devam edeceğim. Halkımızın desteği ve duaları sayesinde, Kalkım'a yakışır hizmetleri hayata geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman halkımızın yanında olup, onların güvenine layık olmak için çalışacağım."

Zeynep Çelik kimdir?

Kalkım Beldesi'nde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 47,91 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı unvanını kazandı. Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan Zeynep Çelik, genç yaşına rağmen halkın güvenini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Toplam 1983 seçmeni bulunan Kalkım Beldesi'nde seçimi kazanan Çelik, kendisini yüzde 40 oy oranıyla takip eden AK Parti adayı İbrahim Taşkın'ı geride bıraktı.

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