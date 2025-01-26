DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.

Üniversite eğitimini lisansa tamamlamak için 2025 DGS'ye katılacak öğrenciler, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. İşte, DGS başvuruları hakkına bilgiler...

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