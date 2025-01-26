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Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı

Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası alınan tedbirler tartışılmaya başlandı. Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdiveni kapılarının, hasta yakınlarının sigara içmeye çıktığı gerekçesiyle kablo kanalları vidalanarak kapatıldığı öne sürüldü. Durum tepkileri beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı, yangın merdiveninin tekrar açıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 20:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:45
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Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı

Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi.

İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler tarafından sıkı denetimler başlatıldı.

Bir günde içerisine binlerce insanın girdiği, yatan hastaların ve refakatçilerin yoğunlukta olduğu Rize Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından hasta yakınlarının sigara içmek için çıktığı iddiası ile yangın merdivenlerinin girişlerinin kablo kanalları vidalanarak kapatıldığı öne sürüldü.

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, "Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar." dedi.

Engelin kolaylıkla kırılabileceğini ifade eden Biçer "Ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler." sözleriyle endişesini dile getirdi.

Görüntülerin tepki toplaması üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hastanedeki tüm yangın merdiveni girişlerinin kontrol edildiği, kapanan merdiven girişiyle ilgili de gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtildi.

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