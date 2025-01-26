MİT Başkanı Kalın, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti Şam'da Suriye Yönetimi Lideri Ahmed Şara ile görüştü. İkili daha önce de 13 Aralık 2024'te Şam'da biraraya gelmiş, İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 20:51, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:52
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile bir görüşme gerçektleştirdi.
İbrahim Kalın Şam'ı ziyaret etti. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı.
KALIN EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILMIŞTI
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 13 Aralık'ta Şam'a sürpriz bir ziyaret yaparak tarihi Emevi Camii'nde namaz kıldı.
Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan ziyarette Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, Kalın ile aynı araçta görüldü ve arabayı Ahmed Şara kullandı.