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Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı

78 kişinin can verdiği Grand Kartal otelin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. Ergül, aşçıbaşından güvenlik görevlilerine, tüm çalışanları suçladı. Yangın sırasında alarm sisteminin çalışmadığını itiraf etti. Ayrıca otelde 'yağmurlama söndürme sistemi' olmadığını da söyledi. İşte Ergül'ün ifadesi...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 21:25, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 21:27
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Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı

Grand Kartal Otelin tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün, facianın ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Ergül yangın durumunda ikaz butonuna basması gerekenlerin güvenlik görevlileri olduğunu söyledi:

"Özel Öz Köroğlu Güvenlik şirketiyle denetim yönünden anlaşma yapmıştık. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz söz konusu. Bunlar 24 saat otelin içinde gezerler, her yönden otelin güvenliğini sağlarlar, yangın olduğunda ikaza basarlar, haber verirler."

Suçu çalışanlarına attı

Ergül'ün tek suçladığı güvenlik görevlileri olmadı. Otelin aşçıbaşı ve mutfak personelinin de suçlu olduğunu söyledi:

"Mutfaktaki elektrikli eşyanın kontrolü aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece otelin mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir."

"Alarm sistemi çalışmadı" itirafı

Ergül yangın ikaz butonları konusunda teknik personeli suçladı.

"Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur" dedi ve otelde yağmurlama sistemi bulunmadığını ve yangın ikaz sisteminin çalışmadığını ise kabul etti:

"Otelin inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem de hasar aldığı için çalışmadı."

İhmal çok, suçu kabul eden yok

Otelin elektrikçisi Hüseyin Özer ise Ergül'ün iddialarını kabul etmedi:

"Yangın alarm ve koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışarıdan taşeron firma üstlenmektedir. Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm."

Özer de savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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