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Sivas'ta bir hastanede karbon filtre patladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı. Patlama sonucu sızan gazı AFAD ekipleri tahliye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 21:42, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 21:44
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Sivas'ta bir hastanede karbon filtre patladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi.

Kimyasal gaz tahliye edildi

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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