Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Miraç Kandili'ni tebrik etti.

"Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum.

Peygamber Efendimizin makamıalaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."