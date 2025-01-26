Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 21:45, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Miraç Kandili'ni tebrik etti.
"Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum.
Peygamber Efendimizin makamıalaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."
Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2025
Peygamber Efendimizin makamıalaya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/WRh5fuU6gv