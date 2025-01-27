MEB, hangi suçları işleyenlerin öğretmenlikten atılacağını açıkladı?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 16.01.2025 tarih, 123780110 sayılı ve "Öğretmen ve Yöneticilerin, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Kapsamındaki Disiplin İşlemleri" konulu yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenlemek amacıyla 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu; 18.10.2024 tarihli ve 32696 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 7 ila 15'inci ve 21'inci maddelerinin 01.09.2025 tarihinde, 26 ila 32'nci maddelerinin 01.01.2025 tarihinde, diğer maddelerinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

A- 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun,

1) "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde; öğretmenin, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar ile bu Kanunda münhasıran belirtilen hükümler bakımından özel öğretim kurumlarında 08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri, bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticileri ve Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri ifade ettiği, (o) bendinde de yöneticinin, öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev kapsamında yürütenleri ifade ettiği belirtilmiştir.

2) "Disiplin hükümleri" başlıklı 24'üncü maddesinde; öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanacağı, ancak öğretmen ve yöneticilerden;

a) Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama,

b) İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme, cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

(1) 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun 24'üncü maddesi kapsamında olup, aynı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde tanımlanan öğretmenler ile (o) bendinde tanımlanan yöneticilerin Bakanlık müfettişleri, eğitim müfettişleri ve muhakkikler tarafından yapılan/yürütülen disiplin hükümlerine ilişkin iş ve işlemlerinde, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

(2) 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretmenler ile (o) bendinde tanımlanan yöneticilerden, aynı Kanunun 24'üncü maddesindeki;

KINAMA CEZASI HANGİ SUÇLARA VERİLECEK?

(a) Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara, bu fiil ve halleri için kınama cezası verilir.

AYLIKTAN KESME CEZASI HANGİ SUÇLARA VERİLECEK?

(b) İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, Öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara,

Eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara, Her bir fiil ve haller için aylıktan kesme cezası verilir.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aylıktan kesme cezası ile ilgili olarak bir oran belirtilmediğinden, bu kapsamında getirilecek disiplin cezası tekliflerinde genel Kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde yer alan, "Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır." hükmü gereği brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılması yönünde teklif/ler getirilecektir.

ÖĞRETMENLİKTEN ATILMA CEZASI HANGİ SUÇLARA VERİLECEK?

B) 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, "Öğretmenliğin sona ermesi" başlıklı 25'inci maddesinde; 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5237 sayılı Kanunda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahküm olanların öğretmenliğinin sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 25'inci maddesinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birinin, Madde kapsamındaki öğretmen ve yöneticiler tarafından işlenildiğinin öğrenilmesi durumunda; öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun disiplin hükümlerine göre iş ve işlemler tesis edilmelidir. 5237 sayılı Kanunda düzenlenen ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 25'inci maddesinde sayılan suçlardan mahküm olan öğretmen ve yöneticilerden, yapılan disiplin soruşturması sonucunda, "Devlet Memurluğundan Çıkarma" ceza teklifi getirilmemiş/uygulanmamış olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 127 inci maddesinde belirtilen zamanaşımı süreleri nedeniyle disiplin hükümlerine ilişkin iş ve işlemler yapılmamış/yapılamamış olanlar hakkında, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 25 inci maddesi kapsamında, "Öğretmenliğin sona ermesi" iş ve işlemleri yapılacaktır.

C) 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, "Diğer kanun hükümleri" başlıklı 34'üncü maddesinde; bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları hariç bu Kanun kapsamındaki personel bakımından 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine göre, 125'inci maddedeki "Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır." hükmü de dikkate alınarak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yine, "Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları" ile "Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları" 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, 5'inci ve 6'ncı maddelerinde düzenlendiğinden, öğretmen ve yöneticilere yönelik disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin değerlendirmesinde Mezkür Kanun maddelerinin esas alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak; disiplin uygulamalarına ilişkin 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunun, disiplin hükümleri, kapsam dahilinde bulunan öğretmen ve yöneticiler bakımından özel kanun niteliğindedir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri, genel kanunlardaki hükümlere göre önceliklidir. Özel kanun hükümleri genel kanunlara kıyasla daha özel durum ve şartlara göre düzenlendiğinden disiplin hukukunda, özel kanun hükümleri öncelikle uygulanır. Nitekim yargı kararları da bu yöndedir.(Danıştay 8. Dairesi 1995/5283 K. 1997/3758 T. 3.12.1997).

Bu bakımdan disiplin hükümleri yönünden kapsam dahilindeki öğretmen ve yöneticiler hakkında öncelikle özel kanun olan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun disiplin hükümleri, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise öğretmen ve yöneticiler hakkında genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR