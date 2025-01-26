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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 23:11, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:22
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Otel sahibi Halit Ergül ile Emir Aras tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Savcılığın ilk belirlemelerine göre yangın, mutfak kısmında çıktı ve yağmurlama sistemi olmaması nedeniyle büyüdü.

İçerideki yangın merdiveni ise baca görevi gördü, dumanlar üst katlara yayıldı, merdivene yönelenler zehirlendi.

Belediye eksiklikleri bildirmemiş

Savcılığa ulaşan evrakların birinde, otel işletme görevlilerinden Kadir Özdemir'in 12 Aralık 2024'te belediyeye başvurarak "yangın güvenliği" raporu istediği görülmüş, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelin yangına karşı güvenli olmadığına dair hazırladığı raporu hiçbir kuruma bildirmediği ortaya çıkmıştı.

"Konu uzman kişilerce geniş şekilde değerlendirilecek"

Sosyal medyada rapor adı altında yapılan paylaşımlara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepki göstermişti:

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır."

Tunç paylaşımında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, konunun geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişilerce değerlendirileceğinin altını çizmişti.

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