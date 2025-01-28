Öğretmeninin siciline verilen ceza mı, yoksa uygulanan ceza mı işlenir?

Bilindiği gibi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 9/b maddesinde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde ise göreve son verilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.01.2025 tarih ve 124070488 sayılı görüş yazısında;açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR