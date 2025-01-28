Öğretmeninin siciline verilen ceza mı, yoksa uygulanan ceza mı işlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenin almış olduğu " Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezasının MEBBİS E-Soruşturma modülüne "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası olarak mı yoksa "Maaş Kesim" cezası olarak mı işlenmesi gerektiğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 00:10, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:33
Bilindiği gibi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 9/b maddesinde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde ise göreve son verilir. ..." hükmü yer almaktadır.Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.01.2025 tarih ve 124070488 sayılı görüş yazısında; "adı geçenin "Brüt aylığının 1/4'ü ile 1/2'si arasında maaş kesimi cezası" olarak uygulanmasının bir alt ceza olan "Aylıktan Kesme" cezası olmadığı "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası yerine uygulandığı dikkate alındığında MEBBİS E-Soruşturma modülüne "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası olarak işlenmesi gerektiği hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR