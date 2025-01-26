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Bolu Baro Başkanı Barut: Bilirkişi raporları çok önemli

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangın faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunun çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 23:33, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:34
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Bolu Baro Başkanı Barut: Bilirkişi raporları çok önemli

Bolu Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barut, tutuklamaların gerekçesinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet verme" suçu olduğunu, adli kontrol tedbiri konan kişilerin de aynı suç vasfıyla ifadelerinin alındığını belirtti.

Barut şüphelilere savcılık soruşturmasında yangının nasıl çıktığı, çıktıktan sonra hangi işlemlerin yapıldığı, olaydan önce otelde herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığı, yangın söndürme cihazı ve tertibatının çalışıp çalışmadığı yönünde soruların sorulduğunu ifade etti.

Barut, gözaltı sayısının artma ihtimaline ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Bizim için önemli olan böyle topluma mal olmuş bir olayda, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Yani kimin kusuru varsa, Ankara'da, İstanbul'da, Bolu'da olması çok da önemli olmadan kimin kusuru varsa cezalandırılmasına yönelik işlemlerin yapılması. Onun için, kimin kusurlu olup olmadığının tespiti açısından bilirkişi raporları bizim için çok önemli. Sonuçta teknik bir konu, denetimin yapılıp yapılmadığı, ruhsatın nasıl verildiği, yetkinin kimde olduğu bölümlerinin hepsi bilirkişi raporlarıyla aydınlığa çıkacak."

Barut, görevini ihmal etmiş ya da yapmamış şirket ve kurumların ortaya çıkarılmasının, soruşturmanın açık ve net şekilde devam etmesi için önemli olduğunu söyledi.

Bir başka soru üzerine Barut, "Hangi şüpheli ifade veriyorsa, ifadelerinde geçen kişilerin ifadelerine başvuruluyor. Onlar da şüpheli sıfatıyla alınıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle devam ettiriyor. Bu konuda hiç kimseyi kaçırmamak için hiç kimseye farklı muamele yapılmaksızın kimin ifadelerde ismi geçiyorsa, soruşturma konusu işletmelerde, evrakta kimin ismi geçiyorsa hepsinin ifadeleri alınmaktadır." bilgisini verdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından müştekiler adına baro olarak katılma talebinde bulunacaklarını belirten Barut, bir an önce soruşturmanın bitmesi salahiyeti ve maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması için avukatların ifadelere eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

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