Seminer dönemi mesleki çalışmalara katılmayan öğretmene hangi ceza verilir?

Bilindiği gibi1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Öğretmenlerin izin ve tatilleri başlığı altındaki 50/A maddesinde; "Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler...." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 87'nci maddesinde; "Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar..." denilmektedir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği'nin 38'nci maddesinde; "Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül aynım ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konulan dahilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler...." denilmektedir.

Öte yandan. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesinde; "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" fiili aylıktan kesme cezasını, 125/D-b maddesinde belirtilen "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek" fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, soruşturmaya dair işlenen fiil ve hale yönelik başka hususların mevcudiyeti halinde anılan Kanun'un 125'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde işlem yapılabileceği açıktır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.12.2024 tarih ve 122565612 sayılı görüş yazısında; "Yukarıdaki açıklamalardan hareketle söz konusu öğretmen hakkında yürütülen soruşturmaya dair disiplin işlemlerinin, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek yapılması gerektiği hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

memurlar.net'in notu; ilgili öğretmen, seminer dönemi mesleki çalışmalarına 5 iş günü katılmadığında her bir güne kınama cezası uygulanmayıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nunfiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer aldığındangerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR