27 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK karşılaşmasıyla sona erecek.
(Sakarya/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Yalova/19.00)
4- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00)