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27 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

27 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 00:00, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 00:03
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27 Ocak 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK karşılaşmasıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Yalova/19.00)

4- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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