E-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla bu yıl için e-ihracat hacmini 8 milyar dolar olarak belirledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıların e-ticaret aracılığıyla yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar"ın 2022'de uygulamaya alındığı anımsatıldı.

320 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, "e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz" denildi. Açıklamada Bakanlığın, bugüne kadar 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik 320 milyon liralık destek sağlandığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, 2024'te gerçekleştirdiği Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerine ek olarak, 2025'te Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik e-ihracat heyeti organize edecek.

Bakanlık bilgilendirmesinde destek politikası çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarıyla bir araya gelinerek süreçlerin kolaylaştırıldığı vurgulandı. Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren 18 farklı pazar yeri ile 5 farklı arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzların yayımlandığı belirtildi.

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