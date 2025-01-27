Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı
Grand Kartal Otel'in mimarı serbest bırakıldı
Grand Kartal Otel'in mimarı serbest bırakıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı
78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Turizmde sıkı denetim: Son 3 yılda 4.380 tesis kapatıldı
Turizmde sıkı denetim: Son 3 yılda 4.380 tesis kapatıldı
Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza
Kartalkaya'daki yangını fırsata çevirenlere Bakanlıktan ceza
Hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Hastanede acil çıkışa 'sigara engeli'! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Kredi kartı durduğu yerde cep yakıyor
Kredi kartı durduğu yerde cep yakıyor
Yangında ölenlerin ailelerini rahatsız eden 5 kişiye gözaltı kararı
Yangında ölenlerin ailelerini rahatsız eden 5 kişiye gözaltı kararı
TÜİK: Nüfus yenileme seviyesini aşan sadece 10 il kaldı
TÜİK: Nüfus yenileme seviyesini aşan sadece 10 il kaldı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Yargıtay: 'Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' sözleri hakaret
Ana sayfaHaberler Ekonomi

E-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı yükselişini sürdüren e-ihracat ticaret hacminin yıl sonunda 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu hedefe ulaşılması için birçok ülkeye e-ihracat heyeti gönderecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:22, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:25
Yazdır
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla bu yıl için e-ihracat hacmini 8 milyar dolar olarak belirledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçıların e-ticaret aracılığıyla yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar"ın 2022'de uygulamaya alındığı anımsatıldı.

320 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, "e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz" denildi. Açıklamada Bakanlığın, bugüne kadar 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik 320 milyon liralık destek sağlandığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, 2024'te gerçekleştirdiği Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerine ek olarak, 2025'te Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik e-ihracat heyeti organize edecek.

Bakanlık bilgilendirmesinde destek politikası çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarıyla bir araya gelinerek süreçlerin kolaylaştırıldığı vurgulandı. Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren 18 farklı pazar yeri ile 5 farklı arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzların yayımlandığı belirtildi.

İstanbul'da küresel zirve

  • Ticaret Bakanlığı açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Eylül 2024'te İstanbul'da, e-ticaret alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren ve firmalarımızı 30'un üzerinde küresel pazar yeriyle buluşturan İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ni 2025'te de gerçekleştirerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunmaya devam edilecek." Söz konusu zirvenin e-ticaret pazarımıza katkı kağlaması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber