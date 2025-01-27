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Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta

Meclis'te bu hafta en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi görüşülecek. Teklifin kanunlaşmasının ardından refah payı alanların maaş farkları şubatın ilk günlerinde hesaplarına yatacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:25, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:26
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Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 12 günlük aranın ardından yarın işbaşı yapacak. Meclis'in ilk gündem maddesi emekli taban aylığı olacak. En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Teklif, yasalaştıktan sonra onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Emeklilerin zam farklarını alabilmesi için kanunun Resmi Gazete'de yayınlaması gerekiyor.

47,1 MİLYAR TL'LİK EK ÖDEME

Teklifin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından refah payı alanlar, maaş farklarını şubatın ilk günlerinde hesaplarında görecek. Hazine, 2025 yılında taban seviyeden aylık alan 3 milyon 870 bin SGK ve BAĞKUR emeklisi için 47 milyar 170 milyon lira ek ödeme yapacak.

İŞVERENE DESTEK SÜRÜYOR

Yine işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret desteği düzenlemesi için de Meclis kararı şartı var. Yasa teklifi en düşük emekli aylığının yanı sıra asgari ücret desteğini de içeriyor. Düzenleme kapsamında Hazine işverenlere ayda 5,26 milyar lira, yıllık ise 63,13 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirecek. Uygulanmanın başladığı 2016 yılından bu yana işverene 123,3 milyar liralık asgari ücret desteği verildi.

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