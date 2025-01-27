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TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 28 Ocak Salı günü toplanacak. Genel Kurul'da Bolu'daki yangının Meclis'te araştırılmasına ilişkin önergeler tartışılacak. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifinin de görüşmelerine devam edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:31
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TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi okullardaki sömestir tatili için verdiği aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine dönüyor.

Yangın faciası TBMM gündeminde

Meclis'in gündemi bu hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangını olacak.

AK Parti grubu otel yangının tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması ile ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Bu talebin diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da okunması bekleniyor.

Meclis'in yapacağı çalışmanın ardından yasal mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin de tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

Adalet Akademisi bünyesinde 'Hukuk Araştırmaları Merkezi' kurulacak

Genel Kurul'un bir diğer gündemi de Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak.

Teklif ile Türkiye Adalet Akademisi'nin amacı ve kapsamı yeniden düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye Adalet Akademisi'nde "Hukuk Araştırmaları Merkezi" de kurulacak.

Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi Meclis'ten geçecek

Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

Komisyon gündemleri

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

Grup toplantıları yapılacak

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

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