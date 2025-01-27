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Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Son deprem Irak'ta meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı, işte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:33
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Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Irak'ta deprem oldu. Saat 04:02 sularında meydana gelen Khanaqin merkezli depremin büyüklüğü 4,9 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Türkiye'de de hissedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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