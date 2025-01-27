Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Irak'ta deprem oldu. Saat 04:02 sularında meydana gelen Khanaqin merkezli depremin büyüklüğü 4,9 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Türkiye'de de hissedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.