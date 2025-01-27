Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 27 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu