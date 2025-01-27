Muğla'da soba faciası: Karı- koca öldü
Muğla'da Cemile (62) ve Mehmet Başar (75) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 07:53, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 07:54
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Mehmet-Cemile Başar çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Başar çiftinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Savcı ve polisin yaptığı inceleme çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, öldükleri belirlendi.