'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti

Resmi Gazete'nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlanan Yerli Malı tebliği, sanayi ve yazılım ürünlerinin yanı sıra, gıda, tarım ve hayvancılık, maden ve madencilik ürünlerinin Yerli Malı olarak kabul edilmesine yönelik şartları belirliyor.

Yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor

Tebliğe göre, bir ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için; ürünün tamamen Türkiye'de üretilmesi, ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olmasıyla yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.

Ürünün, sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmesi tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu içeriğinde yer alması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2026 tarihinden önce TOBB veya TESK'e bağlı oda veya borsa tarafından düzenlenmiş yerli malı belgeleri, belge üzerinde yazılı geçerlilik süresinin sonuna kadar geçerli olacak.