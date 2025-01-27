İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 197 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-10" operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. 197'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.'

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sokak Satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda;

-25 kg bonzai,

-1.260 adet uyuşturucu hap,

-Muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile

-6 adet hassas terazi,

-1 adet vakum makinesi,

- 9 adet ruhsatsız tabanca,

-1 adet ruhsatsız pompalı tüfek,

-1 adet uzun namlulu otomatik silah ile

-Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi