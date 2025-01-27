İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 197 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 213 kişiden 197'si tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-10" operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı. 197'si tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.'
Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.
Yerlikaya şunları kaydetti:
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sokak Satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesi merkezli düzenlenen operasyonda;
-25 kg bonzai,
-1.260 adet uyuşturucu hap,
-Muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile
-6 adet hassas terazi,
-1 adet vakum makinesi,
- 9 adet ruhsatsız tabanca,
-1 adet ruhsatsız pompalı tüfek,
-1 adet uzun namlulu otomatik silah ile
-Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-10" operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2025
️ 197'si. TUTUKLANDI.
️ 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Yaptığımız her bir. pic.twitter.com/vBZO7AehPc