Hatay'da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı, ölü ve yaralılar var
Hatay'da hızla gelen bir motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Yaralılar ihbar üzerine adrese gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken içlerinden birinin vefat ettiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 08:45, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 08:46
Kaza İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HASTANELİK OLDULAR
Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.