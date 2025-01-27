Hatay'da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı, ölü ve yaralılar var

Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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