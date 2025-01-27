Diyarbakır'da hırsızlık anı: 9 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da hırsızlık çetesine yönelik "Gölge" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ihbarın yapıldığı bölgelerdeki 55 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
120 saat kamera görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelileri tespit etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık çete üyeleri kepengi kaldırırken bir diğer çete üyesinin ise işyerine girdiği anlar belirlendi. Görüntülerde tespit edilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği "Gölge" adı verilen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.