Diyarbakır'da hırsızlık anı: 9 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlık çete üyeleri kepengi kaldırırken bir diğer çete üyesinin ise işyerine girdiği anlar belirlendi. Görüntülerde tespit edilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği "Gölge" adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

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