Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirerek, bankaların uyguladığı faiz oranlarında değişikliğe gidilmesine yol açtı. Bu kararın hemen ardından bankalar mevduat faizlerini revize etmeye başladı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Faiz kararı öncesinde bazı bankalar, mevduat sahiplerine yüzde 50'nin üzerinde faiz oranları sunuyordu. Ancak yeni haftayla birlikte bu oranlar yüzde 45-48 arasına geriledi. Bu düşüş, kısa vadeli mevduatlarda yaklaşık 2,5 puan, 6 aylık vadeli mevduatlarda ise 10 puan civarında bir azalma anlamına geldi.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde de faiz indirimine devam edebileceğini öngörüyor. Enflasyondaki gerileme ile birlikte, TCMB'nin mart ayında yeni bir faiz indirimi yapabileceği ve bunun sonucunda mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareketin süreceği belirtiliyor.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİNDE SON DURUM

Yeni faiz oranlarına göre, 1 milyon lira ile 32 günlük vadeli mevduat hesaplandığında, yüzde 48 faiz oranı ile elde edilecek getiri yaklaşık 37 bin 874 lira olurken, yüzde 45 faiz oranı ile bu getiri 35 bin 900 lira civarında hesaplanıyor.

Mevduat sahipleri için faiz oranlarındaki bu değişiklik, yatırım kararlarını etkileyebilir ve gelecekteki faiz hareketlerine bağlı olarak getiri beklentilerini şekillendirebilir.